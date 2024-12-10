В Ульяновске задержали главу пивоваренной компании

Гендиректор пивоваренной компании в Ульяновске был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщают в управлении СК по региону, главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 3 млрд рублей.

Расследованием дела (обвинения предъявлены по части 2 статьи 199, части 4 статьи 174.1 и части 1 статьи 187 УК РФ) занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СКР. Следствие предполагает, что за пять лет (с 2017 по 2022 годы) гендиректор уклонялся от налогов на 3 млрд рублей.

Стало известно, что в налоговые органы задержанный подавал не совсем корректные декларации, где занижалась налогооблагаемая база, а расходы по сделкам наоборот завышались. Также следователи предполагают, что подозреваемый мог осуществлять денежные операции с подконтрольными финансовыми организациями и теми средствами, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов. На данный момент на имущество гендиректора наложен арест, а в суде в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, ранее еще один предприниматель был пойман на обмане налоговой.