В USAID заявили о грядущей катастрофе США

Решение Дональда Трампа закрыть агентство США по международному развитию (USAID) повлечет за собой катастрофические события и послужит для него провалом, который перекроет вывод американских сил с территории Афганистана. Об этом написало Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID.

Спикер считает, что подобным образом ситуация будет развиваться, так как выход происходит без предупреждения, а Илон Макс назвал сотрудников USAID «кучкой преступников», с чем определенно согласятся правительства стран, где работает данная структура.

По мнению высокопоставленного американского чиновника, принятое администрацией нового президента решение в отношении USAID является «ошеломляющим и безответственным». При этом во внутренней переписке чиновник назвал риски для безопасности сотрудников данной организации за границей «неприемлемо высокими».

Ранее сообщалось о том, что подчиненные Илона Маска сумели проникнуть в комнату, где хранятся секретные документы USAID.