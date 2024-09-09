В Узбекистане начнется производство российских беспилотников

Россия предложила Узбекистану заняться выпуском имеющих гражданское назначение беспилотников. Как сообщает телеграм-канале «правительство РФ. Коротко», такое заявление премьер-министр Михаил Мишустин сделал на заседании совместной комиссии на уровне руководителей правительств двух стран.

В настоящее время Москва и Ташкент прорабатывают возможность «локализации в республике выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов», пояснил руководитель. Кроме того, России хочет наладить производство в сфере железнодорожного машиностроения.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Михаил Мишустин проведет в Узбекистане два дня. В течение этого времени пройдут важные совещания, участники которых коснутся взаимодействия двух стран в различных сферах. В том числе речь будет идти о совместной работе по продвижению перспективных проектов. Кроме того, 10 сентября должна состояться встреча российского премьера с главой Узбекистана.