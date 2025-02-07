В Вашингтоне из реки Потомак достали части упавшего военного вертолета

В Вашингтоне со дна реки Потомак подняли обломки военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом и разбился. Как сообщили телеканалу NBC федеральные чиновники, поиск двигателя и винта вертолета продолжается.

Трагедия произошла 29 января. В тот день пассажирский самолет Bombardier CRJ700 заходил на посадку, но столкнулся с вертолетом военных, выполнявших тренировочный полет. После этого крылатые машины рухнули в воду. Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются специалистами. На борту самолета, среди прочих, находились российские фигуристы. Выжить в крушении никому не удалось.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники экстренных служб достали из реки всех 67 погибших в результате трагедии. Позже были установлены личности 66 человек, находившихся на борту воздушных судов.