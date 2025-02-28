В Великобритании обманутая женщина пять лет прожила с полицейским под прикрытием

Жительница Великобритании Элисон Смит случайно узнала, что на протяжении пять лет сожительствовала с полицейским под прикрытием, который также использовал ее для получения информации. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Смит рассказала, что в молодом возрасте трудилась учительницей и принимала активное участие в профсоюзной и антифашистской работе. В середине 1990-х годов она попала в общественную группу, которая хотела добиться перемен в социальной сфере и высказывалась против коррупции среди полицейских. Примерно в это же время она познакомилась с мужчиной Марком Кэссиди, который представился плотником.

Между женщиной и мужчиной быстро завязались близкие отношения, но Элисон стала замечать за избранником странности в поведении и рассказах. Кэссиди заявлял, что у него почти нет родственников, а однажды даже расстроился из-за смерти бывшего своей избранницы. Как-то раз Смит обнаружила в кармане бойфренда кредитную карту на чужое имя, а мужчина отшутился и заявил, что смеха ради купил платежное средство у незнакомца в пабе. Странным для англичанки показался и факт нежелания избранника говорить о будущих детях.

В 2000 году мужчина неожиданно разорвал отношения с пассией, а расстроенная женщина, пытаясь вернуть беглеца, раскрыла неприятную тайну. Оказалось, что ее бойфренда звали Марк Дженнер и работал он в полиции, в отделе по борьбе с протестными группами. Отношения со Смит просто являлись частью задания. Как пояснила Элисон, она расстроилась не только из-за разрыва, но и невероятно испугалась, узнав информацию, которая должна была остаться тайной. Теперь вместе с другими женщина она требует наказать полицейских-шпионов, но подобные иски пока продолжают отклонять.

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