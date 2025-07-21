В Великобритании женщина застряла до смерти ребенка и легла спать

Жительницу Великобритании приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство четырехмесячной дочери — женщина затрясла ребенка до смерти, после чего спокойно легла спать. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Четырехмесячная девочка скончалась в больнице через шесть дней после того, как мать жестоко встряхнула ее. Медики обнаружили у ребенка кровоизлияние в мозг — типичный признак синдрома детского сотрясения, который возникает из-за резких движений.

Расследование показало, что малышка уже подвергалась подобному насилию ранее. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Суд признал женщину виновной в непреднамеренном убийстве. Защита настаивала на том, что подсудимая не осознавала последствий своих действий, но это не смягчило приговор.

Синдром тряски младенца — одна из частых причин смерти детей до года. Даже несколько секунд встряхивания могут привести к необратимым повреждениям мозга.

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