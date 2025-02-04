В Венгрии подготовились к заключению сделки с США

Венгрия планирует достигнуть сделки с США ради сохранения экономических взаимоотношений между государствами. Такое мнение в Facebook* выразил премьер-республики Виктор Орбан.

В своем обращении он уточнил, что по-настоящему выгодного соглашения могут достичь те, кто не только знает, но и уважает друг друга. Со слов Орбана, сомнений в возвращении Трампа на пост президента не появлялось, поэтому ранее была проведена нужная подготовка.

При этом премьер Венгрии добавил, что «брюссельские получат то, что заслужили», а ЕС грозят тяжелые времена. Данную позицию он аргументировал изменением США правил международной торговли, остановкой финансирования киевского режима и прекращением работы американского Агентства по международному развитию. По его же мнению, с приходом к власти Трампа в Штатах завершилось гендерное безумие, финансирование глобалистских организаций Сороса и процесс нелегальной миграции.

Ранее сообщалось о том, что Орбан сравнил президента США с торнадо.

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