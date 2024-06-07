В Волгоградской области разбился опытный парашютист

В Волгоградской области из-за сильного порыва ветра разбился опытный парашютист, на счету которого было свыше 140 прыжков. Об этом пишет РИА Новости .

Трагедия произошла на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» 7 июня. В пятницу там отрабатывали навыки опытные спортсмены, среди которых был 32-летний мужчина, имевший на личном счету 141 прыжок. Во время приземления сильный порыв ветра снес его в столб, хотя до этого стояла хорошая погода. С полученными травмами потерпевший был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Реаниматологи пытались спасти парашютисту жизнь, но всех их усилия оказались напрасны. Мужчина умер.

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