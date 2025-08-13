В Воронежской области лишили гражданства РФ уроженца Армении

В Воронежской области впервые лишили гражданства РФ уроженца Армении — мужчина нарушил закон, помогая нелегальным мигрантам. Об этом пишет телеграм-канал «Полиция Воронежской области».

Главное управление МВД по Воронежской области аннулировало гражданство РФ у уроженца Армении. Это первый подобный случай в регионе.

Мужчина получил российский паспорт в 2007 году, взяв на себя обязательство соблюдать законы страны. Однако, как выяснило следствие, он использовал служебное положение, чтобы помогать иностранцам незаконно находиться на территории области. В ФСБ сочли его действия угрозой национальной безопасности.

На основании федерального закона суд постановил лишить его гражданства. Паспорт изъяли и признали недействительным. Теперь фигурант может быть депортирован.

Ранее сообщалось о том, что краснодарца осудили за слив интимных снимков экс-жены в общий чат.