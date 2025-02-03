В ВОЗ заявили о рекордно высоком потреблении алкоголя в ЕС

Европейский Союз продолжает оставаться регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, и ситуация практически не меняется на протяжении более десяти лет. Об этом стало известно из доклада ВОЗ.

Как пишет РИА Новости, по данным европейского бюро ВОЗ, темпы снижения потребления недостаточны, чтобы соответствовать глобальным и региональным целям по снижению потребления алкогольной продукции.

В заявлении организации отмечается, что ЕС в настоящее время не демонстрирует прогресса в сокращении употребления спиртного. Однако конкретных данных о потреблении в отчете не приводится. Эксперты подчеркивают, что устойчиво высокий уровень употребления алкоголя может иметь серьезные последствия для общественного здоровья, но эффективные меры по его снижению пока не дали ожидаемого результата.

Ранее стало известно о том, что хирург Умнов назвал смертельную концентрацию этанола.