В возрасте 90 лет умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

В возрасте 90 лет ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом пишет РБК.

Канеман стоял у истоков поведенческой экономики, являлся автором теории перспектив. Данная система взглядов описывает решения, которые были приняты человеком в условиях риска и неопределенности.

Также ученый являлся критиком такого понятия, как «экономический человек». Согласно ему, индивид принимает верные решения и всегда нацелен на максимальную прибыль, а свой выбор делает, опираясь на экономические итоги.

Канеман придерживался мнения, согласно которому неправильные решения зачастую принимаются из-за того, что люди «слишком подвержены влиянию недавних событий», поэтому склонны приходить к поспешным выводам. Ученый называл подобное когнитивное искажение, во время которого общее впечатление от чего-либо влияет на восприятие частных случаев, эффектом ореола. В пример он ставил теоретический случай, когда нравящемуся человеку вы можете приписать качества, которыми тот не обязательно обладает. Например, если его имя звучит во время диалогов о благотворительности, вы по умолчанию придерживаетесь мнения, что он обладает щедростью.

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