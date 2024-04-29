В зоне СВО задержали председателя Гордумы Нижнего Новгорода

Силовики задержали председателя Гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева по уголовному делу о растрате, совершенной в крупном размере в составе организованной группы.

Последний пост Лавричева датируется 27 апреля. Тогда он уведомил, что находится в Донецке, где ожидает гуманитарного конвоя «Нижегородского ополчения-2022». Однако недавно стало известно, что Лавричева задержали.

По данным Shot, госслужащего подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств. Предполагают, что деньги фигурант забирал по схеме в организованной группе. Точный размер суммы пока неизвестен.

Лавричева доставили в Нижний Новгород, где в скором времени ему изберут меру пресечения.

Напомним, что недавно большой резонанс вызвало задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он и еще три человека проходят по статьям о растрате, взятке, пособничестве и присвоении средств по время ведения строительно-ремонтных работ для нужд МО РФ. Защита хочет освободить чиновника из СИЗО с помощью залога.

Ранее сообщалось, что были задержаны 64 человека, находившихся в федеральном розыске.