Неизвестный мужчина под покровом минувшей ночь сломал серпы и молоты на установленном еще 1945 году памятнике советским воинам в словацком городе Кошице, передает местный телеканал ТА3, который отмечает, что мемориал ранее несколько раз уже подвергался осквернению вандалов.

В телекомпании не исключают, что это могло быть связано с визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 22 декабря, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным. Однако в правоохранительных органах считают, что это был акт вандализма, а не выражение недовольства действиями главы правительства страны.

«В городе Кошице кто-то снова повредил советский памятник. Новые серпы и молоты продержались лишь пять недель. Они либо отсутствуют, либо значительно повреждены», — говорится в сообщении.

Словацкие силы правопорядки назвали все произошедшее «проявлением человеческого примитивизма». Уже начато расследование инцидента и поиск вандала.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Позднее Фицо пояснил, что его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.