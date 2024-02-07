Вашингтон отреагировал на еще не опубликованное интервью Карлсона с Путиным
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Администрация Белого дома отреагировала на интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, которое еще даже не было опубликовано. Подробности сообщает РИА Новости.
Как заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, американским властям уже доводилось слышать высказывания из Америки, Европы или других частей мира, в которых выражались сомнения по поводу поддержки киевского режима, а в некоторых речах звучала откровенная критика. Он подчеркнул, что Америка все равно не раз доказала, что помощь Украине отвечает потребностям в первую очередь США.
Политик также выразил уверенность, что интервью ни на что не повлияет и общественное мнение останется на стороне властей Америки.
Интервью, которое вызвало обеспокоенность Запада и США должно быть опубликовано в ближайшие дни. Журналист Карлсон после диалога с Владимиром Путиным собирался также задать несколько вопросов украинскому лидеру. Однако выяснилось, что американский корреспондент находится в «черном списке» Украины.