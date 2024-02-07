Вашингтон отреагировал на еще не опубликованное интервью Карлсона с Путиным

Администрация Белого дома отреагировала на интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, которое еще даже не было опубликовано. Подробности сообщает РИА Новости .

Как заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, американским властям уже доводилось слышать высказывания из Америки, Европы или других частей мира, в которых выражались сомнения по поводу поддержки киевского режима, а в некоторых речах звучала откровенная критика. Он подчеркнул, что Америка все равно не раз доказала, что помощь Украине отвечает потребностям в первую очередь США.

Политик также выразил уверенность, что интервью ни на что не повлияет и общественное мнение останется на стороне властей Америки.

Интервью, которое вызвало обеспокоенность Запада и США должно быть опубликовано в ближайшие дни. Журналист Карлсон после диалога с Владимиром Путиным собирался также задать несколько вопросов украинскому лидеру. Однако выяснилось, что американский корреспондент находится в «черном списке» Украины.