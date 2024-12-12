«Ведомости»: инфляция в ноябре в России стала рекордной за 22 года

В ноябре инфляция в РФ достигла 1,43%, что почти в два раза превышает показатели октября, а данный результат стал рекордным для данного месяца за 22 года. Об этом пишут «Ведомости» и ссылаются на данные Росстата.

В публикации уточняется, что в годовом выражении этот показатель ускорился до 8,88%, хотя в октябре о равнялся 8,54%. По сведениям Минэкономразвития, исключая сезонность инфляции, в ноябре она составила 1,2%. Кроме того, была опубликована информация об инфляции с 3 по 9 декабря. За указанный временной промежуток она увеличилась на 0,48%, а если учитывать только данные за декабрь, то в течение девяти дней повышение составило 0,62%.

Продовольствие за месяц выросло в цене на 2,33%, а по данным Минэкономразвития, с исключением сезонности, этот показатель прибавил 1,86%. За рост, прежде всего, в «ответе» овощи и фрукты, увеличившиеся в стоимости на 10,35%. Например, в ноябре огурцы прибавили 42,6%, помидоры – 22,8%, а репчатый лук – 19%. Животный белок тоже дорожает. Например, рыба прибавила 3,3 – 3,5%, индейка – 3,3%, а говядина – 1%. Подешевели лишь лимоны, потерявшие в цене 1,8%.

Стоимость непродовольственных товаров тоже росла, но на 0,51%. Кроме того, стали дороже и препараты, которые относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам. В данном случае рост составил 0,6%. Так, бисакодил увеличился в стоимости на 4,7%. Услуги тоже прибавили в цене. Например, в ноябре сотовая связь подорожала на 15,5%.

Ранее сообщалось о том, когда в России могут понизить ключевую ставку.