Вейпам конец: Госкомиссия поддержала полный запрет электронных сигарет в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров, поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота электронных систем доставки никотина, а также жидкостей для их наполнения. Об этом сообщают «Ведомости».

Изначально на заседании планировали обсуждать лишь усиление проверок розничных точек. Но в итоге все участники комиссии пришли к консолидированному решению о тотальном запрете. После этого будет разработан соответствующий законопроект. Кто именно выступит его автором — депутаты, Минздрав, Минпромторг или Роспотребнадзор — определят позже.

Конкретный перечень устройств, на которые распространится запрет, утвердят после широкого обсуждения. В зону поражения могут попасть не только привычные вейпы и электронные сигареты, но также электронные кальяны и трубки.

Госкомиссия — межведомственный орган высокого уровня, и ее решения, как правило, реализуются. Для производителей и продавцов это означает неизбежность. Для миллионов пользователей — скорое прощание с паром и никотиновыми жидкостями. Легального способа купить вейп в России скоро может не остаться.

