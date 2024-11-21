Великобритания ввела санкции в отношении украинского олигарха Фирташа и его жены

Олигарх из Украины Дмитрий Фирташ и его жена Лада пополнили антикоррупционный санкционный список Минфина Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на появившийся на сайте ведомства документ.

Уточняется, что Фирташ давал деньги украинским чиновникам для получения лицензий, чтобы добывать полезные ископаемые. Кроме того, он принимал участие в хищении собственности из газотранспортных сетей Украины. В список также попал Денис Горбуненко, которому инкриминируют отмывание денег Фирташа посредством «Родовид банка». Также под санкции попали латвийский олигарх Айварс Лембергс с дочерью Лигой из-за дачи взяток и присвоения собственности.

Ранее сообщалось о том, что в доме бывшего мера Петрозаводска прошли обыски из-за коррупционного дела.