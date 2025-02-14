Вэнс обозначил целью США достижение стабильного мира на Украине

Вице-президент Джей-Ди Вэнс во время диалога с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене заявил, что США хочет достичь устойчивого мира на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Как выразился американский чиновник, завершение продолжающегося конфликта «должно быть ответственным». Он также сказал, что во время конференции в Мюнхене США важно наладить контакты с украинскими делегатами, чтобы начать беседы по урегулированию противостояния.

С 14 до 16 февраля в Мюнхене проходит 61-я конференция по безопасности. В ходе ряда собраний высокопоставленные представители различных государств обсудят актуальные вызовы и проблематику в сфере внешней политики, в том числе события, разворачивающиеся на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции Вэнс ни разу упомянул Украину, что вызвало в Киеве опасения.