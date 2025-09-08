Верховный суд оправдал судмедэксперта: продажа данных покойников не является преступлением

Верховный суд РФ полностью оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу данных ритуальным агентствам. Приговор отменен за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховный суд России вынес оправдательный вердикт в отношении судмедэксперта из Мордовии, обвиняемого в получении свыше 625 тыс. руб. от ритуальных компаний. Деньги он получал за предоставление конфиденциальной информации об умерших и месте нахождения их тел.

Изначально суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 7,5 годам колонии. Апелляция смягчила приговор, переквалифицировав обвинение на злоупотребление полномочиями. Однако Верховный суд поставил точку в этом деле. Высшая инстанция постановила, что судмедэксперт является специалистом, а не должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями. Таким образом, его действия не подпадают под статьи о коррупции. Уголовное дело прекращено, а фигурант освобожден из-под стражи с правом на реабилитацию.

