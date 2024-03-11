Вернувшиеся на Украину дети хотят обратно в Россию

Дети, которые вернулись на Украину из России, хотят опять оказаться в нашей стране. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на заявление, которое сделал в понедельник исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Как заявил спикер, вернувшиеся на Украину из России дети стремятся вновь уехать обратно. Их рвение он обуславливает тем, что на территории России для несовершеннолетних удалось создать условия более комфортные, чем на родине. Также Павличенко заявил, что вернувшиеся дети требуют к себе постоянного внимания, необходимого для полного восстановления. Это мнение глава Хельсинского высказал во время эфира на телеканале «Киев 24».

Ранее мы писали о том, что папа Римский отказывается ехать в Киев без посещения Москвы. Глава Римско-католической церкви является одним из главных лоббистов мира между Россией и Украиной.