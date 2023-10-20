Вершинин и посол Алжира обсудили конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке
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Заместитель руководителя российского МИД Сергей Вершинин обсудил с алжирским послом Бумедьеном Геннадом ряд современных мировых конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что во время встречи Вершинина и Геннада состоялся обмен мнениями о мировых конфликтах, стоящих сейчас на контроле у Совбеза ООН. Речь пошла о происходящем на Ближнем Востоке, в Серевной Африке и в Сахаро-Сахельском регионе. Замглавы мид и представитель Алжира сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее прекратить огонь и принять необходимые гуманитарные меры.
Также во время встречи представители Алжира и России обсудили сотрудничество двух государств в ООН. Обсуждались и другие политические контактов после избрания Алжира в качестве непостоянного члена Совбеза.
ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».