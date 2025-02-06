Вещи бывшего мэра Самары нашли в квартире главной подозреваемой

Вещи экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены нашли в дома их внучки, которая является подозреваемой в совершении убийства. Об этом сообщили в телеграм-канале СК.

По данным ведомства, при обыске обнаружили и забрали телефоны и паспорта пожилых людей, а еще удалось установить места сбыта ювелирных украшений. Кроме того, в Самаре нашли автомобиль, который принадлежал бабушке подозреваемой.

СК придерживается мнения, что фигурантка готовилась к преступлению, для чего приобрела канистры с химическим средством и емкости из пластики. Силовики установили, где были куплены эти и другие вещи, с помощью которых скрывались следы содеянного. В настоящее время сотрудники следственного комитета продолжают осмотры, допрашивают соседей и свидетелей, а еще изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначены комплексные судебные экспертиза и изучается версия о возможном участии в преступлении других лиц. РИА Новости сообщило о том, что квартира, где могли расправиться с экс-мэром и его женой, опечатана со вторника.

Ранее самарский блогер Ширяева рассказала о переменах во внешности главной подозреваемой в расправе над пенсионерами.