Ветеран Бисен: Трамп приложит серьезные усилия ради вхождения Гренландии в состав США

Ветеран-подводник ВМС Индии и старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Анураг Бисен придерживается мнение о том, что после вступления на должность президента Дональд Трамп приложит большие усилия для присоединения Гренландии к США. Об этом отставной офицер сообщил ТАСС.

По его мнению, мотивация Трампа согласуются с историей территориальных амбиций США. Гренландия обладает запасами ключевых полезных ископаемых, а в ее земле находится порядка 25% мировых запасов и залежей 43 из 50 этих важнейших минералов. Они в обязательном порядке нужны для технологий, которые связаны с энергетикой, а их отсутствие грозит срывами поставок.

«Трамп, безусловно, приложит серьезные усилия, чтобы получить полный контроль над Гренландией после прихода к власти», — считает Бисен.

От также напомнил, что Россия самая большая арктическая страна, а США, возможно, захотят расширить свое военное присутствие в этом регионе, чтобы усилить контроль над имеющимися морскими путями. Вероятно, что из-за подобного развития событий усилится борьба за арктические ресурсы, а еще начнется новая гонка вооружений и отношения РФ и Штатов станут более натянутыми.

Эксперт также не исключил возможные «проблемы» для российского энергетического экспорта и безопасности на море.

Ранее сообщалось о том, что США готовятся к переговорам с Данией, касательно покупки Гренландии.