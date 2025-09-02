Ветеран СВО из Петербурга пытается доказать что он жив

Петербургский ветеран СВО Игорь Байков оказался в абсурдной ситуации: его официально признали умершим, что лишило его работы, доступа к банковским счетам и всех социальных выплат. Об этом сообщает RT.

Неизвестный мужчина, скончавшийся в апреле в Мариинской больнице, при поступлении предъявил паспорт на имя Байкова, украденный у ветерана четыре года назад. Несмотря на недействительность документа, больница оформила смерть именно на Игоря. В результате все счета мужчины были заблокированы, аннулированы водительские права и прекращены ветеранские выплаты.

Как профессиональный водитель Байков лишился работы, так как его удостоверение было автоматически признано недействительным. Сейчас он живет случайными заработками. Прокуратура готовит иск в суд, чтобы признать свидетельство о смерти недействительным. Однако на восстановление всех прав и статуса может уйти значительное время, пока будет установлена личность настоящего покойного и исправлена бюрократическая ошибка.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, требующих персональные данные под видом сотрудников ФНС.