Ветерана СВО пытались скрутить на сцене: в Чувашии полиция вмешалась в скандальные слушания по объединению больниц

Публичные слушания в Яльчиках, посвященные объединению больниц, закончились силовым скандалом. Участника боевых действий, которому долго отказывали в слове, попытались задержать с помощью полиции прямо на сцене после его попытки взять микрофон. Об этом пишет канал «Позывной ТАРАНТИНО».

Острая дискуссия о реорганизации медучреждений в Чувашии переросла в публичный конфликт с участием правоохранителей. Во время слушаний 3 февраля мужчина в военной форме, представившийся ветераном СВО, несколько раз пытался получить слово для вопроса, но ведущий, глава Яльчикского района Леонард Левый, игнорировал его.

После очередного отказа ветеран самостоятельно вышел к микрофону, заявив: «Три минуты вы можете мне дать или нет? Я заслужил это». В ответ чиновник потребовал, чтобы он покинул сцену, а затем вызвал полицию. Стражи порядка попытались скрутить и задержать мужчину прямо перед собравшимися, что вызвало массовое возмущение в зале.

Под давлением аудитории глава района был вынужден уступить и разрешил выступающему сказать свою речь. Инцидент, попавший на видео, демонстрирует крайнюю степень напряжения между местной властью и жителями, недовольными планами по оптимизации здравоохранения, и ставит под вопрос формат проведения подобных «публичных» обсуждений.

На своей ежегодной пресс-конференции глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ситуация взята на контроль, а по факту публикации видео назначены все необходимые проверки и расследования.

Николаев подчеркнул, что выводы будут сделаны в том числе и правоохранительными органами, чтобы установить обстоятельства возможной манипуляции общественным мнением. Это указывает на то, что проверка может касаться не только организации самих слушаний, но и характера распространения информации о них.

Ранее сообщалось о том, что в Чувашии возросло число пострадавших после пролета БПЛА над жилыми кварталами.