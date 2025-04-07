Везший 580 кг взрывчатки в РФ водитель заявил, что не знал об опасном грузе

Водитель Евгений Манько, 41 года, который перевозил 580 килограммов иностранного взрывчатого вещества, утверждает, что не был осведомлён о характере груза. Телеканал «Беларусь 1» опубликовал видеозапись с объяснениями водителя.

6 апреля стало известно о попытке контрабанды 580 килограммов взрывчатых веществ иностранного производства в Россию через территорию Польши. Опасный груз выявили на границе с Белоруссией.

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь», — рассказал мужчина.

Водитель рассказал, что его знакомый из Эстонии попросил его перегнать автомобиль. По словам Манько, ему не сказали, что в салоне находится взрывчатое вещество, которое на 30% мощнее тротила.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в московском административном здании. 53-летний мужчина должен был заложить на объекте пятикилограммовую мину и взорвать ее. Задержанный уже был ранее судим по статьям об убийстве, вымогательстве и грабеже.