Видео последнего вечера умершего танцора Дмитрия Красилова появилось в Сети

Танцор посещал премьерный вечер фильма «Новогодний ол инклюзив» и был энергичен. Он фотографировался с Дедом Морозом, читал ему стихи, а также охотно общался с журналистами и поклонниками. До этого события он снимался для эфира МУЗ-ТВ, где должен был стать ведущим одного из проектов.

«У него был единственный выходной, он проснулся в два часа дня и поехал в кинотеатр. К концу вечера, уже после просмотра фильма шоумен почувствовал себя нехорошо и решил поехать домой», — отмечают очевидцы.

Последнее видео 29-летнего артиста было опубликовано в SHOT. Судя по кадрам, он был действительно рад оказаться на премьере и отдохнуть со знакомыми селебрити.

Напомним, что Красилова, которого зрители ласково называли «Пухляш», обнаружили мертвым в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Катя Гусева рассказала, что за несколько дней до гибели танцору уже было плохо.