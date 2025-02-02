Вильфанд: на Земле наступил климатический феномен Ла-Нинья

На нашей планете произошло природное явление, известное как Ла-Нинья. Это своего рода холодный аналог Эль-Ниньо, который оказывает влияние на погоду практически во всех уголках земного шара. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в интервью РИА Новости.

По мнению специалиста по погоде, похолодание в экваториальной части Тихого океана не продлится долго — максимум до конца апреля, как сообщил Вильфанд.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сказал он.

Вильфанд также отметил, что в 2025 году не ожидается возвращения явления Эль-Ниньо и повышения температуры воды в океане, хотя такой исход не исключается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла. А метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой.