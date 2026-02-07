VIN-революция в такси: чьи иномарки превратятся в тыкву с 1 марта

Структурная реформа рынка такси, ключевые положения которой вступят в силу 1 марта 2026 года, может привести к серьезным потрясениям в отрасли. Об этом пишет carexpo .

Эксперт в сфере пассажирских перевозок Антон Максимов допускает, что под давлением новых требований к концу будущего года могут прекратить деятельность даже крупные игроки, обладающие собственными автопарками. Законодательные изменения устанавливают два основных пути для включения автомобиля в реестр такси. Первый — соответствие машины правительственным нормативам по уровню локализации производства. Второй — ее выпуск в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с марта 2022 по март 2025 года. Для некоторых регионов сроки введения этих норм будут отсрочены.

Важным нововведением стала региональная квота для самозанятых водителей. Властям на местах предстоит установить лимит, разрешающий работать на иностранных автомобилях, не соответствующих локализации, но только если машина находится в собственности водителя не менее полугода и используется исключительно им самим. Общий объем такой квоты не может превышать 25% от всего парка такси в регионе.

Одновременно в новой редакции закона скорректирован принцип исключения машины из реестра. Основным идентификатором теперь будет считаться уникальный VIN-номер, а не государственный регистрационный знак.

