Вирусная кладовая планеты: в знаменитом Байкале нашли 47 загадочных вирусов

Российские ученые совершили значимое открытие в области вирусологии, обнаружив в озере Байкал 47 совершенно новых ДНК-вирусов. Эти микроорганизмы, найденные в планктоне самого глубокого и древнего озера на Земле, ранее не были зафиксированы ни в одной из мировых научных баз данных, что подчеркивает уникальность находки, сообщает Science XXI.

Исследование проводилось совместно специалистами Лимнологического института Сибирского отделения РАН в Иркутске и учеными из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге. В течение нескольких лет эксперты использовали передовой метод метагеномики, позволяющий анализировать генетический материал напрямую из образцов воды, минуя трудоемкий процесс выращивания культур в лаборатории. Технология фильтрации через ультратонкие мембраны и последующее высокоточное секвенирование позволили выделить и изучить ранее невидимые вирусные частицы.

Особый интерес представляют так называемые CRESS-вирусы с кольцевой структурой ДНК, отличающиеся высокой изменчивостью. Все 47 обнаруженных геномов являются уникальными, имея лишь отдаленное сходство с фрагментами, найденными в водоемах других стран. Ученые полагают, что носителями этих вирусов являются эндемичные обитатели Байкала — рыбы, моллюски или ракообразные. При этом исследователи подчеркивают, что найденные микроорганизмы не представляют угрозы для человека.

