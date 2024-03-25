Вице-премьер Голикова назвала количество сданной россиянами крови за выходные

В течение выходных граждане России, которые откликнулись на страшные события в «Крокус Сити Холле», сдали свыше 4,5 тысяч литров цельной крови, а также больше 1 тысячи литров плазмы. Как сообщает РИА Новости, такая цифра была названа вице-премьером Татьяной Голиковой во время совещания с президентом России.

Голикова заявила, что несмотря на необходимое наличие крови и ее компонентов, граждане страны не смогли пройти мимо трагедии и пожелали помочь пострадавшим. Ссылаясь на данные Федерального медикобиологического агентства она назвала и конкретные цифры. Так, в течение минувших выходных дней в донорские пункты пришли 11 822 человека, благодаря которым удалось заготовить 4642 литра крови, а также 1130 литров плазмы. При этом, донорские пункты продолжают функционировать и сейчас.

Ранее мы писали о том, что экс-полковник ФСБ назвал всех участников нападения на «Крокус Сити Холл» боевиками.