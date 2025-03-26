Во главе Европейского союза стоят обманщики, люди, которые не заслуживают доверия. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые опубликовали в своем телеграм-канале соответствующую видеозапись.

По словам Вулина, у Европы отсутствуют политика и интересы, так как ее представители выполняют данные указания. Также вице-премьер заявил, что во время первой поездки в Брюссель был евроскептиком, а когда «заканчивал», стал самым ярым противником Европы.

«Европейский союз возглавляют лжецы, абсолютные лжецы, люди, которым нельзя доверять», — выразил Вулин свою позицию.

Он также заявил, что рассуждения о том, что Сербия якобы совершила нападение на Косово, являются изложением позиции Запада.

«Это как если бы Германия напала бы на Мюнхен или что-то в этом роде, потому что Косово было частью Сербии и так и до сих пор и является частью Сербии. Если они независимы, как они сказали, зачем им наше признание? Почему им так важно, чтобы Сербия сказала: „Да, мы признаем, вы не независимы, вы не государство, вы территория, ничего больше?“» — подытожил Вулин.

Ранее стало известно, что президент Сербии, предварительно, согласился покинуть свой пост, если выяснится, что в ходе протестов в Белграде силовиками была использована звуковая пушка.