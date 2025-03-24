Недавно Владимир Зеленский опять предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу посетить Украину, но так и не дождался ответа на свою инициативу. Об этом сообщил журнал Time.

В ходе интервью глава киевского режима рассказал о недавнем телефонном диалоге, в ходе которого предложил Вэнсу пересмотреть свое убеждение не приезжать на Украину при вооруженной конфронтации. «Мы все еще ждем вас», — сказал Зеленский. По сведениям СМИ, вице-президент Штатов проигнорировал услышанные слова.

Во время скандала в Овальном кабинете Зеленский уже звал Вэнса на Украину, чтобы тот лично убедился в происходящих там событиях. Вице-президент на это ответил, что следит за событиями в стране посредством сторис.

Ранее стало известно о том, что Зеленский начал готовиться к новой президентской гонке. В частности, ведущие информационные агентства Украины уже получили правительственные письма на соответствующую тематику.