Вице-президент Telegram зарегистрировал в России свое ИП. Об этом вечером во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные из ЕГРИП.

Как следует из информации СМИ, Илья Перекопский оформил все документы 9 сентября текущего года, а местом регистрации в инспекции ФНС является город Санкт-Петербург.

На данный момент основной деятельностью ИП Перекопского станет аренда и управление недвижимым имуществом, дополнительным видом деятельности – разработка компьютерного софта и продажа недвижимого имущества, а также и деятельность в области рекламы и права.

Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники Киева планируют начать переговоры только после выборов президента в США - речь может идти о прекращении огня.