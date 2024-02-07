Визит Владимира Путина в Турцию перенесли из-за выборов в обеих странах

Визит президента России Владимира Путина в столицу Турции перенесли из-за предстоящих в обеих странах выборов. Об этом сообщает РИА Новости .

Как сообщает источник агентства в Анкаре, посещение российским лидером турецкой столицы было запланировано в феврале, предполагалось, что поездка состоится 12 февраля. Однако теперь поездку было решено перенести, причиной этому послужили выборы, которые пройдут и в России, и в Турции.

Сообщается, что в Турции идет подготовка к выборам в муниципалитеты. Россия же готовится к выборам президента. На это время было решено отложить поездку. Предположительно, Путин посетит Турцию в апреле-мае, точную дату пока не сообщают.

Подготовка к выборам президента в России идет полным ходом. Общественная палата Московской области приняла решение о сотрудничестве с общественными объединениями и некоммерческими организациями, чтобы обеспечить качественное наблюдение за ходом выборов в России.