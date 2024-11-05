Владелец браузера Mozilla получил штраф за отказ удалять незаконный контент

По решению Таганского суда Москвы на 3,5 млн рублей был оштрафован владелец браузера Mozilla, отказавшийся удалять незаконный контент. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на данные, полученные из суда.

Уточняется, что ответчика признали виновным в административном нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Соответствующий протокол за отказ удалить незаконные данные был составлен Роскомнадзором. Организация Mozilla Corporation входит в состав корпорации Mozilla Foundation

Ранее сообщалось о том, что компании из России обратились с исками в зарубежные суды, дабы взыскать деньги с Google.