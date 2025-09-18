Владелец магазина в Германии повесил табличку «Евреям вход воспрещен»

В немецком Фленсбурге владелец магазина повесил на витрину плакат «Евреям вход воспрещен». Мужчина объяснил свой поступок гневом из-за событий в секторе Газа, но прокуратура усмотрела в этом состав преступления. Об этом сообщает NDR.

В немецком городе Фленсбург разгорелся скандал на почве антисемитизма. Владелец местного магазина разместил на витрине плакат с шокирующей надписью: «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас».

В комментарии журналистам предприниматель пояснил, что это частное высказывание, вызванное его разочарованием в связи с конфликтом в секторе Газа. Он также признался, что не ожидал столь бурной общественной реакции и по указанию полиции уже убрал табличку.

Однако инцидент получил серьезное развитие. Прокуратура Германии возбудила против бизнесмена уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти. Плакат изъят в качестве вещественного доказательства, сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что без евреев у Германии нет будущего.