Владимир Михайлюк назначен врио главы подмосковного парка «Патриот»

Стало известно о назначении директора подмосковного парка «Патриот» в Кубинке. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 23 августа, ссылаясь на обновленные данные сайта организации.

Временно исполнять обязанности директора будет Владимир Михайлюк – он уже значится в должности врио директора в разделе о руководстве «Патриота». Пока более подробная информация не раскрывается.

Напомним, что предыдущий директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов был арестован по крупному делу о мошенничестве, по которому проходит вместе с замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. Ранее были раскрыты доходы Шестерова: у него есть квартира в 71 кв.м. и мотоцикл.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области.