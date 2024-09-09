Владимир Путин назначил нового посла в Сальвадоре

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому назначается новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сальвадоре Михаил Леденев. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 9 сентября.

Михаил Леденев назначен послом по совместительству — именно такая информация опубликована на официальном портале правовых актов. Другой информации пока не сообщается.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Google у российских пользователей не получается создать новую учетную запись на номер телефона РФ. Система дает выполнить почти все шаги, но потом процесс останавливается.