Владимир Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне спецоперации

2 февраля, у него состоялся разговор с Генштабом, на котором обсудили ситуацию в зоне спецоперации.

Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, Владимир Путин отметил, что на одном из участков фронта сейчас наблюдается сложная ситуация, в том числе и с беспилотниками. Президент отметил, что нашей стране сейчас надо прикрывать свои границы и важные объекты, особенно учитывая поведение киевских властей.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Начинается непогода с субботы, 3 февраля. Подробности читайте в материале.