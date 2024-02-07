Указ президента вступил в силу со дня подписания. Из документа следует, что генерал-лейтенант внутренней службы освобожден от занимаемой им должности в структуре российского ФСИН.

На занимаемом посту Гиричев пробыл меньше года: Владимир Путин назначил его во ФСИН в качестве замдиректора в начале марта прошлого года. Причина, по которой генерал-лейтенант был уволен со службы, не уточняется. По некоторым данным, он сам подал прошение об отставке, чтобы сменить работу на другую.

Зеленский все еще вынашивает планы по отставке главнокомандующего украинской армией Залужного. Пока украинский президент не предпринял попыток уволить военнослужащего, но слухи об этом уже распространяются в западных СМИ. Лидер киевского режима обтекаемо высказался, что лишь подумывает над заменой командующего армией.