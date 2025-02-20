Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

Необходимо работать над дальнейшей гуманизацией уголовного правосудия в России. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

Лидер страны уточнил, что судами были изучены дела практически 680 тыс. граждан, а почти по каждому пятому из них уголовное преследование прекратилось. Президент также заметил, что одна треть из осужденных получила реальное лишение свободы, а в отношении оставшегося 71% были использованы альтернативные меры отбывания наказания.

По словам Владимира Путина, еще больше гуманности поспособствует отсрочка утвержденных ограничений в отношении беременных, женщин с детьми до 14 лет, а еще мужчин, которые имеют ребенка до 14 лет и выполняют роль единственного родителя.

Ранее стало известно, что в Челябинской области снисхождения у суда попросил мужчина, который получил пожизненное лишение свободы за убийство семиклассниц.