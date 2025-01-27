Число бедных жителей РФ в целом снизилось, а данный показатель находится на удовлетворительном уровне. Как сообщил ТАСС, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе диалога с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Во время общения с лидером страны губернатор Петербурга сообщил о снижение на треть числа бедных жителей Северной столицы. В свою очередь Владимир Путин заявил об уменьшении данного показателя в «целом по стране», отметив важность озвученного на встрече факта.

«Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло - это хорошо», — ответил президент.

Помимо этого, глава государства позитивно оценил объем инвестиций в Петербург, которые в 2024 году достигли отметки в 1,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось о том, почему по мнению американского сенатора Томми Табервилла президент России Владимир Путин не испытывает нужды в переговорах по украинскому вопросу.