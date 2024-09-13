Власти Китая объявили о постепенном повышении пенсионного возраста

Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей было одобрено предложение о постепенном повышении пенсионного возраста, которое начнется с 1 января 2025 года. Об этом пишет РБК и ссылается на Xinhua.

На сегодняшний день женщины, занятые офисной работой, уходят на пенсию в 55 лет, сотрудницы фабрик — в 50, а мужчины — в 60. На протяжении грядущих 15 лет эта планка увеличится до 58, 55 и 63 лет соответственно. В настоящее время пенсионный возраст в Поднебесной является одним из самых низких в мире. Нынешние показатели держатся с 1978 года.

Кроме того, с 2030 года минимальный срок выплаты взносов в пенсионный фонд, необходимый для выплаты пенсии, постепенно начнет расти с 15 до 20 лет и каждый год будет повышаться на шесть месяцев.

Ранее сообщалось о том, что с июля на российско-китайской границе начали образовываться автомобильные пробки. Участники авторынка спешат привезти транспортные средства, которые уже с 1 октября могут сильно вырасти в цене из-за грядущих нововведений.