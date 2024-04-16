Власти Кривого Рога пожаловались на тяжелую ситуацию с электроснабжением

В Кривом Роге продолжает сохраняться тяжелая ситуация со снабжением электричеством. Об этом написал на своей странице глава городского совета обороны Александр Вилкул.

В своем послании он заявил, что 15 апреля во многих частях города происходили отключения электричества, подачу которого удалось восстановить за несколько часов. Тем не менее глава отметил сложную ситуацию, в которой оказался энергетический комплекс города.

Кроме того, Вилкул добавил, что было решено продлить на территории региона ограничения на пользование электроэнергией промышленными предприятиями. По его словам, для населения лимита нет, однако, ссылаясь на энергетиков, попросил местных жителей не тратить понапрасну электричество, особенно с 19 до 22 часов.

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