Власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам водить такси

До конца 2025 года мигранты не смогут работать водителями такси в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, ссылаясь на безопасность и качество услуг. Об этом сообщает «Фонтанка».

Санкт-Петербург стал городом, где мигрантам официально запретили работать в такси. Согласно постановлению Беглова, до конца 2025 года иностранцы с патентами не смогут заниматься перевозками — это касается как такси, так и аренды авто с водителем.

Власти дали бизнесу три месяца на переходный период, чтобы найти новых сотрудников. Они уверены, что это создаст дополнительные рабочие места для россиян. Однако некоторые парламентарии опасаются обратного эффекта: дефицит водителей может привести к росту цен и коллапсу в отрасли.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с начала года пассажиры совершили более 93 млн поездок на такси.