Власти США захотели конфисковать самолет президента Венесуэлы Мадуро

Власти США хотят конфисковать самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуры, а арестовано воздушное судно было в связи с нарушением закона о санкциях и экспортном контроле. Об этом сообщает американский минюст.

Прокурор Флориды, куда ранее было отправлено средство передвижения, заявил, что правоохранительные органы не остановятся на достигнутом и продолжат забирать активы, нарушающие действующий закон США. В министерстве юстиций отметили, что самолет был конфискован на территории Доминиканской республики.

Ранее сообщалось о том, что американские власти испугались отпралять на территорию Украины персонал для обслуживания истребителей F-16. Подобный вариант развития событий был заблокирован после данных, полученных от разведчиков. По всей видимости, за техникой будут следить подрядчики, которых придется искать где-то на стороне.