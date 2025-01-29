Назначенный властями Украины глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что из находящейся под контролем ВСУ Константиновки вывезли всех детей. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

До этого Филашкин рассказывал, что в находящихся под управлением украинцев Комарском и Криворожском районах ДНР начался процесс принудительной эвакуации 100 детей с семьями.

В ходе интервью глава военной администрации уточнил, что перемещение людей из Константиновки проходило, так как город располагается рядом с линией фронта, а потому там сложилась напряженная ситуация. Населенный пункт находится на севере ДНР, а на его территории есть большой транзитный железнодорожный узел.

Ранее сообщалось о том, при каком условии глава киевского режима Владимир Зеленский согласится сдать Украину целиком.