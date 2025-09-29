На Украине законодательно обязали граждан вставать на колени при проезде траурных кортежей с погибшими военными. К нарушителям нового правила применяют штрафы и принудительные публичные извинения. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили о введении на Украине законодательной нормы, обязывающей людей становиться на колени во время проезда похоронных процессий с погибшими военнослужащими. По данным источников, это вынужденная мера связана с растущим равнодушием населения к гибели солдат.

Как отметили в ведомствах, граждане все чаще игнорируют «минуты молчания», преднамеренно перебегают дорогу катафалкам и отказываются проявлять какие-либо знаки уважения. Особенно острой ситуация стала в Сумах, где траурные кортежи регулярно остаются без должного внимания.

Для борьбы с этим власти не только закрепили правило на законодательном уровне, но и ввели систему наказаний. Тех, кто отказывается преклонить колено, теперь ожидают денежные штрафы, а также обязательные публичные извинения в отделениях полиции.

Ранее глава МИД Украины Сибига заявил о планах закончить конфликт с Россией до конца 2025 года.