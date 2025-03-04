Франции следует отвергнуть шокирующее предложение главы Европейской комиссии (ЕК) и немедленно прекратить оказывать помощь Украине. Такое мнение озвучил в социальной сети X глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

До этого фон дер Ляйен сказала, что ЕК намерена привлечь €150 млрд кредитных средств для членов Европейского союза с целью производства оружия в интересах Украины. Кроме того, она выдвинула идею перевооружения ЕС на общую сумму в €800 млрд.

«Мы должны отвергнуть это безумие и бороться с этими людьми всеми силами», — выразил свою позицию французский политик.

Кроме того, он призвал реалистично смотреть на жизнь и придерживаться интересов Франции и «всего мира». Филиппо считает, что властям страны необходимо отказаться от «безудержного европеистского натиска», выйти из Европейского союза и стать участниками мирных переговоров России и США «в качестве свободной страны».

Ранее стало известно, что для достижения заявленной цели фон дер Ляйен разослала письма всем руководителям стран ЕС.